Montreuil Ecole élémentaire Danton Montreuil, Seine-Saint-Denis Réunion publique sécurisation des accès piétons aux écoles Danton Ecole élémentaire Danton Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Réunion publique sécurisation des accès piétons aux écoles Danton Ecole élémentaire Danton, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Montreuil. Réunion publique sécurisation des accès piétons aux écoles Danton

Ecole élémentaire Danton, le lundi 5 juillet à 19:00

Réaménagement du parvis de l’école maternelle, interdiction de circulation véhiculée dans une portion de la rue Rochebrune aux heures de sortie d’école (de 8h40 à 9h20 et de 16h10 à 16h50), aménagement d’une barrière manuelle à l’angle de la rue des Néfliers et de la rue Rochebrune.

Entrée libre

Réunion publique sécurisation des accès piétons aux écoles Danton Ecole élémentaire Danton 127 rue de Rosny 9100 Montreuil Montreuil Branly – Boissière Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T19:00:00 2021-07-05T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecole élémentaire Danton Adresse 127 rue de Rosny 9100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Ecole élémentaire Danton Montreuil