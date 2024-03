Réunion publique Que faire de ses biodéchets ? Espace sportif de Croas-Ver Combrit, mardi 19 mars 2024.

Réunion publique Que faire de ses biodéchets ? Espace sportif de Croas-Ver Combrit Finistère

Jérôme Sanchez, spécialiste des biodéchets à la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, animera une réunion publique sur les biodéchets et les astuces pour faire un bon compost.

Une rencontre organisée par la CCPBS et les municipalités de Combrit Sainte-Marine et de l’Ile-Tudy. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19

Espace sportif de Croas-Ver 2 B Rue du Stade

Combrit 29120 Finistère Bretagne mairie@combrit-saintemarine.fr

L’événement Réunion publique Que faire de ses biodéchets ? Combrit a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Destination Pays Bigouden Sud