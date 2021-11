La baule Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Réunion publique – Quartier du Guézy Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Réunion publique – Quartier du Guézy Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule, 27 novembre 2021, La baule. Réunion publique – Quartier du Guézy

Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule, le samedi 27 novembre à 09:30

Nous espérons vous compter parmi nous afin d’échanger ensemble sur les sujets en développement dans votre quartier. Nous vous invitons à confirmer votre présence par mail à l’adresse suivante : relation.citoyenne@mairie-labaule.fr A cette occasion seront présents – Franck Louvrier, Maire de La Baule-Escoublac, – Anabelle Garand, adjointe au Maire en charge notamment du quartier du Guézy, – Danièle Rival, adjointe au Maire en charge de l’aménagement de la promenade de mer, urbanisme, habitat, travaux et patrimoine – Alain DORÉ, Directeur général adjoint technique – Philippe Luna, technicien chargé d’études voirie, réseaux divers Ordre du jour : • Résidence de l’Hermione : programme habitat – planification des travaux, • Regroupement des écoles maternelle et primaire les Pléiades Nous espérons vous compter parmi nous afin d’échanger ensemble sur les sujets en développement dans votre quartier. Nous vous invitons à confirmer votre présence par mail à l’adresse suivante : re… Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule Adresse Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule Ville La baule lieuville Avenue du Parc Lassalle 44500 La baule La baule