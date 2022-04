Réunion publique – Quartier d’Escoublac 39 Avenue Henri Bertho 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Maintenir des liens de proximité et générer des moments de dialogue sont essentiels pour l’équipe municipale. C’est pourquoi, pour aborder ensemble les sujets structurants du quartier d’Escoublac, elle organise avec les riverains concernés une réunion publique. A cette occasion seront présents – Franck Louvrier, Maire de La Baule-Escoublac, Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, – Xavier Lequérré, adjoint au Maire en charge notamment de la voirie et des transports, – Laurence Briand, adjointe au Maire en charge de l’attractivité, du développement économique et du tourisme, Ordre du jour : • Réflexion sur le stationnement dans le Bourg d’Escoublac et sur l’avenue Henri Bertho Nous espérons vous compter parmi nous afin d’échanger ensemble sur les sujets en développement dans votre quartier. Nous vous invitons à confirmer votre présence par mail à l’adresse suivante : relation.citoyens@mairie-labaule.fr Maintenir des liens de proximité et générer des moments de dialogue sont essentiels pour l’équipe municipale. C’est pourquoi, pour aborder ensemble les sujets structurants du quartier d’Escoublac,… 39 Avenue Henri Bertho 44500 La baule 39 Avenue Henri Bertho 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

