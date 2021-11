La baule 39 Avenue Henri Bertho 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Réunion publique – Quartier d’Escoublac 39 Avenue Henri Bertho 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Réunion publique – Quartier d’Escoublac 39 Avenue Henri Bertho 44500 La baule, 8 décembre 2021, La baule. Réunion publique – Quartier d’Escoublac

39 Avenue Henri Bertho 44500 La baule, le mercredi 8 décembre à 18:00

Ordre du jour : * Projets de voiries * Promenade de mer * Plan vélo * Attractivité du Bourg

2021-12-08T18:00:00 2021-12-08T19:30:00

