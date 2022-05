Réunion publique projets éducatif et culturel Le Zèbre – Albert Albert Catégories d’évènement: Albert

la Communauté de communes du Pays du Coquelicot vous invite à participer nombreux aux ateliers publics d’élaboration des projets éducatifs et culturel de territoire 2022-2026. Que vous soyez élus, particuliers, responsables associatifs, artistes, parents, esthètes, adolescents, vous pouvez prendre une part active aux ateliers participatifs prévus à 18h30 les : – Jeudi 28 avril dans la salle des fêtes d’Acheux-en-Amiénois, – Jeudi 5 mai dans la salle basse de la mairie de Bray-sur-Somme, – Jeudi 12 mais dans le Zèbre d’Albert, – Et le jeudi 19 mai dans la salle des fêtes d’Ovillers-la-Boisselle. L’inscription à ces ateliers se fait au 03 22 64 10 30 ou par retour de mail à [comdecom@paysducoquelicot.com](mailto:comdecom@paysducoquelicot.com) (en précisant la date choisie)

Contribuez à l’écriture des projets éducatif et culturel Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert Somme

