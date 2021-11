Villeneuve-d'Ascq Salle des fêtes Pierre-et-Marie-Curie Nord, Villeneuve-d'Ascq Réunion publique : projet immobilier au Triolo Salle des fêtes Pierre-et-Marie-Curie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Réunion publique : projet immobilier au Triolo Salle des fêtes Pierre-et-Marie-Curie, 10 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Réunion publique : projet immobilier au Triolo

Salle des fêtes Pierre-et-Marie-Curie, le mercredi 10 novembre à 18:00

Nexity a acquis il y a quelques années un site situé Rue de la table ronde / Rue de la tradition, en vue de réaliser une opération mixte de logements, résidence sénior et bureaux. A la demande de la ville, une démarche de concertation est engagée avec les riverains et plus généralement avec les Villeneuvois. Une réunion publique a lieu ce mercredi 10 novembre 2021 à 18h à la salle Pierre-et-Marie-Curie

Ouvert à tous

Mercredi 10 novembre 2021 à 18h à la salle Pierre-et-Marie-Curie Salle des fêtes Pierre-et-Marie-Curie Rue de l’Abbé Lemire 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle des fêtes Pierre-et-Marie-Curie Adresse Rue de l'Abbé Lemire 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Salle des fêtes Pierre-et-Marie-Curie Villeneuve-d'Ascq