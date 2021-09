Loire-Atlantique, Nantes Réunion publique projet global Nantes Nord Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Réunion publique projet global Nantes Nord, 12 octobre 2021, . 2021-10-12

Horaire : 18:30

Gratuit : non Dans le cadre du projet global de transformation du quartier, la salle festive Nantes Nord accueille une réunion publique destinée à faire le point sur l’avancée du projet et à échanger sur les chantiers engagés, l’environnement, le paysage… En présence de : • Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole • Pierre Quénéa, Vice-Président de Nantes Métropole • Bassem Asseh, Premier adjoint à la maire de Nantes • Pascal Bolo, Adjoint de quartier Nantes Nord Cliquez ici pour télécharger le flyer de l’événement. Cette réunion sera précédée de moments d’échanges sur les espaces publics, le 28 septembre au marché de la Bourgeonnière, le 29 septembre à la Boissière, le 1er octobre à la Petite Sensive et le 6 octobre au Bout des Pavés. adresse1} https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/reunion-publique-projet-global-nantes-nord

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres lieuville