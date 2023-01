Réunion publique : projet déchèterie du futur Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Réunion publique : projet déchèterie du futur, 2 février 2023, . 2023-02-02

Horaire : 18:30

Gratuit : non Présentation du projet d’implantation d’une nouvelle déchèterie métropolitaine sur les Hauts-de-Couëron. Entrée libre.

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/reunion-publique-projet-decheterie-du-futur

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres lieuville Departement Loire-Atlantique

Réunion publique : projet déchèterie du futur 2023-02-02 was last modified: by Réunion publique : projet déchèterie du futur 2 février 2023 Nantes

Loire-Atlantique