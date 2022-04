Réunion publique : Projet de réhabilitation et de construction Rue Grelot Espace jeunes Libourne, 11 avril 2022, Libourne.

Entre la place de l’armistice et la rue Grelot, la future résidence est le fruit d’un travail collaboratif mené par la ville de Libourne et aquitanis – Office public de l’habitat de Bordeaux métropole. Le dialogue constructif entre les services de la mairie et les équipes d’aquitanis a permis de définir un nouveau programme d’habitat qui traduit un réel engagement sociétal et environnemental. Parfaitement intégrée à la physionomie du quartier, l’architecture repose sur des procédés constructifs « durables » avec des matériaux faiblement carbonés (préfabri­cation, rapidité de chantier, faible énergie grise, matériaux biosourcés et locaux etc.). La conception de ce projet de réhabilitation et de construction s’insère dans une logique de sobriété énergétique (un Label HQE Neuf ou équivalent est recherché). L’objectif est de créer ici un produit frugal mais noble qui anticipe les réglementations et évolutions climatiques à venir. Un lieu de vie accessible et de qualité pour être bien chez soi afin d’être bien ensemble. Pourquoi ? Harmonie avec l’existant : S’appuyant sur l’existant, le projet bénéficie de l’accompagnement de l’ABF (architecte des bâtiments de France) pour garantir la cohérence des volumétries dans le tissu urbain historique dans lequel il s’insère. Une résidence à l’échelle de son quartier : Parfaitement intégrée à son environnement, elle comporte deux bâtiments disposés autour d’un cœur d’îlot végétalisé. L’existant, va être mis en valeur sur ses trois niveaux et accueillera notamment le GRETA, le bâtiment neuf aura une configuration limitée à deux étages. Un îlot de fraicheur central : La volonté commune de la Maitrise d’ouvrage et de la ville est de conserver l’ensemble des arbres existants (notamment l’arbre remarquable) composant la trame paysagère du site. L’espace vert central de la résidence jouera le rôle d’îlot de fraîcheur. Un expert de l’ONF (office national des forêts) va intervenir prochainement sur site pour accompagner la démarche. Une traversée et des cheminements doux : Dans une logique d’ouverture du site au quartier, des cheminements doux permettront une traversée arborée de la résidence pendant la journée pour créer le liant entre la place de l’armistice et la rue Grelot. Des espaces partagés sont prévus en cœur d’îlot pour favoriser les échanges entre les habitants du quartier. Repères 6, rue Grelot 38 logements locatifs sociaux (PLAI & PLUS) du T1 au T4 Maîtrise d’ouvrage : Aquitanis – Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole Maîtrise d’œuvre : W ARCHITECTURE Démarrage prévisionnelle du chantier : 1er trimestre 2023 Livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2024 À noter que le chantier de cette opération répond aux exigences de la Charte chantier propre d’aquitanis dont l’objectif est de limiter l’impact des réalisations sur l’environnement pendant la phase de travaux (matériaux à faible émission de CO2, réduction des nuisances sonores …).

Lors de cette réunion, vous aurez l’occasion d’échanger sur le nouveau programme d’habitat envisagé, qui traduit un réel engagement sociétal et environnemental dans votre quartier.

