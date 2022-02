Réunion publique – Projet de ligne de bus à haut niveau de service Villeneuve d’Ascq > Lille Hôtel de ville, 1 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Hôtel de ville, le mardi 1 mars à 18:00

**Mardi 1er mars 2022, la Métropole européenne de Lille organise une réunion publique de 18h à 20h à l’hôtel de ville de Villeneuve d’Ascq dans le cadre de la concertation sur les projets de nouvelles lignes de transport.** ### La concertation dans le cadre du SDIT (schéma directeur des infrastructures de transport) **Du 21 février au 5 avril 2022,** la MEL organise une concertation sur les quatre projets de nouvelles lignes de transport, dont **deux concernent Villeneuve d’Ascq :** * la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Villeneuve-d’Ascq et Lille * la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Villeneuve-d’Ascq et Marcq-en-Baroeul. Pour en savoir plus sur les deux projets : [https://www.villeneuvedascq.fr/enquete-publique-schema-directeur-des-infrastructures-de-transport](https://www.villeneuvedascq.fr/enquete-publique-schema-directeur-des-infrastructures-de-transport) Plusieurs temps de concertation sont prévus. Pour en savoir plus sur les projets de nouvelles lignes de transport métropolitain et participer à la concertation : [https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationprealablesdit](https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationprealablesdit) ### Réunion publique du 1er mars La réunion publique aura lieu à l’hôtel de ville de Villeneuve d’Ascq et portera sur le projet de bus à haut niveau de srevice entre Villeneuve d’Ascq et Lille. ### Inscription en ligne Pour s’inscrire à la réunion publique du 1er mars : [https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/participation-citoyenne/nouvelles-lignes-transport-concertation-prealable/?cancelurl=https://mesdemarches.lillemetropole.fr/](https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/participation-citoyenne/nouvelles-lignes-transport-concertation-prealable/?cancelurl=https://mesdemarches.lillemetropole.fr/)

Gratuit sur inscription

Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



