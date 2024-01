RÉUNION PUBLIQUE, PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES Sainte-Hermine, lundi 12 février 2024.

Les 6 et 12 février prochains, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral organise 2 réunions publiques pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

L’objectif est de permettre aux habitants et membres actifs de notre territoire, de découvrir et d’enrichir les grandes orientations qui guideront la Communauté de communes pour les 10 années à venir, en terme d’aménagement et de développement. .

Salle polyvalente

Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 19:00:00

fin : 2024-02-12



