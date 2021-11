Réunion publique Preuilly-sur-Claise, 9 décembre 2021, Preuilly-sur-Claise.

Réunion publique Preuilly-sur-Claise

2021-12-09 20:30:00 – 2021-12-09

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise

Conférence avec échanges et débat sur le thème : Le monde en 2022, quel avenir pour l’Europe et l’Occident ?

avec Michel FOUCHER, géographe, diplomate, essayiste et grand voyageur qui dédicacera son dernier ouvrage à l’issue de la réunion : Arpenter le monde, mémoires d’un géographe politique.

ah.chartier@wanadoo.fr +33 6 71 31 34 39

dernière mise à jour : 2021-11-04 par