Réunion publique PLUi-H à Lugos Lugos Lugos Catégories d’évènement: Gironde

Lugos

Réunion publique PLUi-H à Lugos Lugos, 15 décembre 2022, Lugos. Réunion publique PLUi-H à Lugos

Place des gemmeurs Rue de la Mairie Lugos Gironde Rue de la Mairie Place des gemmeurs

2022-12-15 19:00:00 – 2022-12-15

Rue de la Mairie Place des gemmeurs

Lugos

Gironde Lugos La Communauté de Communes du Val de l’Eyre s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat. Jusqu’à son entrée en vigueur définitive prévue fin 2023, ce document d’urbanisme stratégique se fera avec vous.

La CDC du Val de l’Eyre vous propose une réunion publique afin de présenter le projet de PLUi-H et d’échanger autour de celui-ci à la salle des fêtes de Lugos. La Communauté de Communes du Val de l’Eyre s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat. Jusqu’à son entrée en vigueur définitive prévue fin 2023, ce document d’urbanisme stratégique se fera avec vous.

La CDC du Val de l’Eyre vous propose une réunion publique afin de présenter le projet de PLUi-H et d’échanger autour de celui-ci à la salle des fêtes de Lugos. Rue de la Mairie Place des gemmeurs Lugos

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lugos Autres Lieu Lugos Adresse Lugos Gironde Rue de la Mairie Place des gemmeurs Ville Lugos lieuville Rue de la Mairie Place des gemmeurs Lugos Departement Gironde

Lugos Lugos Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugos/

Réunion publique PLUi-H à Lugos Lugos 2022-12-15 was last modified: by Réunion publique PLUi-H à Lugos Lugos Lugos 15 décembre 2022 Gironde Lugos Place des gemmeurs Rue de la Mairie Lugos Gironde

Lugos Gironde