Maison pour tous, le samedi 18 septembre à 09:30

Dans le cadre de la première modification générale du PLUI [(en savoir plus sur cette modification)](https://chantepie.fr/blog/2021/05/06/modifications-evolutions-plui/), une réunion publique est organisée pour le secteur des Hameaux Ouest de Chantepie. **Rendez-vous le samedi 18 septembre à partir de 9h30 à la Maison pour tous.**

Maison pour tous 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T13:00:00

