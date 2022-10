Réunion publique – Plan de Mobilité Simplifié Chaumont-en-Vexin, 20 octobre 2022, Chaumont-en-Vexin.

Réunion publique – Plan de Mobilité Simplifié

Salon d’honneur Chaumont-en-Vexin Oise

2022-10-20 18:00:00 – 2022-10-20 20:00:00

Chaumont-en-Vexin

Oise

Le Plan de Mobilité Simplifié (PMS)

Afin de faciliter la mobilité sur le Vexin-Thelle, la Communauté de Communes s’engage dans une démarche volontaire pour développer et structurer l’ensemble des solutions de mobilité à l’échelle du territoire.

Afin de définir les actions à mettre en œuvre dans le cadre de sa nouvelle compétence mobilité, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle se lance dans l’élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié (PMS).

Le PMS c’est à la fois une étude portant sur la connaissance de l’offre en transport et des besoins en déplacements et une feuille de route stratégique portant sur l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, afin d’améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité pour tous

En outre, le PMS participe à accompagner le territoire et ses acteurs dans leur transition énergétique et écologique à travers le développement des mobilités actives et décarbonées, notamment la définition d’un schéma d’itinéraires pédestres et cyclables et la promotion de services au vélo, la mise en œuvre de transports solidaires et une réflexion sur l’optimisation des transports en commun ou individuels.

Enfin, le PMS constitue également un levier pour répondre aux enjeux de la qualité de l’air extérieur.

Une réunion publique aura lieu le 20 octobre 2022, à 18h00, au Salon d’Honneur situé au gymnase Guy de Maupassant de Chaumont-en-Vexin afin de vous présenter plus précisément ce projet et de répondre à vos questions.

D’autres réunions publiques auront lieu par la suite pour vous présenter les étapes d’avancement du projet.

Votre avis nous intéresse

Pour vous proposer la meilleure stratégie mobilité, nous avons besoins de l’avis des habitants et du monde socio-économique du territoire : quelles sont vos pratiques ? quelles sont les contraintes ? quels sont vos besoins ?

Un cahier de concertation sera ouvert au siège de la CCVT tout au long de l’élaboration du document de planification ou bien n’hésitez pas à nous écrire via le formulaire de consultation du site internet https://www.vexinthelle.fr/

Une enquête en ligne à destination des habitants du territoire sera également lancée en novembre 2022.

Enfin, un Comité des Partenaires sera créé et largement consulté.

Il sera composé d’élus, de représentants d’employeurs, d’associations d’usagers et d’habitants volontaires tirés au sort. Un appel à candidature sera fait début 2023.

criverain@vexinthelle.com +33 3 44 49 15 15 https://www.vexinthelle.fr/

Service communication CCVT

Chaumont-en-Vexin

dernière mise à jour : 2022-10-11 par