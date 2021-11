Cenon Ludo-médiathèque Cenon, Gironde Réunion publique: Participation citoyenne Ludo-médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Le dispositif « participation citoyenne » vient créer un niveau de vigilance supplémentaire, entre le territoire communal (géré par les forces de l’ordre : vidéo-protection, actions des pouvoirs publics, etc) et l’habitation individuelle (alarmes individuelles, surveillance des animaux domestiques, inscription à l’opération tranquillité vacances, etc). Ce dispositif national prévoit ainsi un protocole de participation citoyenne en définissant le rôle des partenaires. Des rencontres sont organisées avec les résidents en lien avec les référents volontaires du dispositif. Venez les rencontrer les: * **25/11, 17h30 à la Ludothèque** Pour les quartiers Palmer- Cavailles * **29/11, 17h30 Salle des Mariages** Pour le quartier du bas-Cenon * **03/12, 17h30 Salle Rousseau à la Maison des Associations** Pour les quartiers Plaisance- Loret -8 mai 1945- Marègue

Entrée libre / pass sanitaire & masque obligatoire

nstaurée par le Ministère de l’Intérieur en 2006, la démarche « participation citoyenne » a pour objectif de renforcer la sécurité de proximité en impliquant les habitants. Ludo-médiathèque 2, avenue Vincent Auriol 33150 Cenon Cenon Gironde

