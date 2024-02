Réunion publique « Osons la commune nouvelle » Cugand-La Bernardière Salle de la Doline La Bernardière, mercredi 21 février 2024.

Réunion publique « Osons la commune nouvelle » Cugand-La Bernardière Afin d’associer les habitants Cugandais et Bernardins à la réflexion d’une commune nouvelle, les deux mairies organisent une réunion publique dans chaque commune, les 20 et 21 février 2024 Mercredi 21 février, 19h30 Salle de la Doline Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T19:30:00+01:00 – 2024-02-21T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T19:30:00+01:00 – 2024-02-21T21:00:00+01:00

Le jeudi 28 septembre 2023, les élus de La Bernardière et de Cugand ont choisi de lancer une étude de faisabilité concernant la création d’une commune nouvelle. Ces travaux sont menés par le cabinet NEPSIO et ont pour but d’étudier les points forts et obstacles à lever. Afin d’associer les habitants à cette réflexion, les deux mairies organisent une réunion publique dans chaque commune

le mardi 20 février à 19 h 30, salle du Mingot (Cugand)

le mercredi 21 février à 19 h 30, salle de la Doline (La Bernardière)

Ces deux moments permettront de proposer, sur chaque commune, un temps d’information/explication et d’échanges avec les habitants. L’idée est de recueillir les craintes, interrogations et idées de chacun et d’apporter un maximum d’éléments de réponse

Salle de la Doline Rue du chanoine Bouchet, 85610 La bernardière La Bernardière 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cugand.fr »}]

mairie de Cugand mairie de La Bernardière

Adobe stock