Mairie de Colomiers, le mercredi 16 février à 18:00

La rénovation urbaine des quartiers les plus anciens de Colomiers se poursuit, dans le quartier du Pelvoux, territoire de veille au titre de la Politique de la Ville et inscrit en tant que tel au Contrat de Ville Métropolitain. Suite aux différentes réunions déjà réalisées, aux ateliers de partage et d’échanges organisés avec les habitants de ce quartier, cette réunion publique permettra à Mme le Maire et au Directeur général d’Altéal de présenter l’avancée du projet de rénovation,. ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/7/4/csm_Pelvoux-Bandeau2022_2ca6514f7b.jpg) Horaires ——– 18h **Détails sur le lieu**: Maison des associations Marie-Jo Marty, allée Abel Boyer Maison des associations Marie-Jo Marty, allée Abel Boyer Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

2022-02-16T18:00:00 2022-02-16T20:30:00

