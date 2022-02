Réunion publique les sources du Rayet Anzat-le-Luguet Anzat-le-Luguet Catégories d’évènement: Anzat-le-Luguet

Puy-de-Dôme

Réunion publique les sources du Rayet Anzat-le-Luguet, 18 février 2022, Anzat-le-Luguet. Réunion publique les sources du Rayet Salle polyvalente Le Bourg Anzat-le-Luguet

2022-02-18 13:30:00 13:30:00 – 2022-02-18 17:00:00 17:00:00 Salle polyvalente Le Bourg

Anzat-le-Luguet Puy-de-Dôme Anzat-le-Luguet Pourquoi est-il nécessaire de préserver nos zones humides ? Pourquoi en particulier les sources du Rayet ? Quelles sont les améliorations attendues avec ces travaux, sur l’eau potable, l’agriculture, la biodiversité, etc ? c.com.anzat@gmail.com +33 6 95 18 63 50 http://www.anzat-le-luguet.fr/ Salle polyvalente Le Bourg Anzat-le-Luguet

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Anzat-le-Luguet, Puy-de-Dôme Autres Lieu Anzat-le-Luguet Adresse Salle polyvalente Le Bourg Ville Anzat-le-Luguet lieuville Salle polyvalente Le Bourg Anzat-le-Luguet Departement Puy-de-Dôme

Réunion publique les sources du Rayet Anzat-le-Luguet 2022-02-18 was last modified: by Réunion publique les sources du Rayet Anzat-le-Luguet Anzat-le-Luguet 18 février 2022 Anzat-le-Luguet Puy-de-Dôme

Anzat-le-Luguet Puy-de-Dôme