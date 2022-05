Réunion publique Le chemin des lavoirs Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Réunion publique Le chemin des lavoirs Éguzon-Chantôme, 3 juin 2022, Éguzon-Chantôme. Réunion publique Le chemin des lavoirs Éguzon-Chantôme

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03

Éguzon-Chantôme Indre Présentation de l’Association Les lavoirs une affaire de femme par Jeannine Berducat. Réunion publique Le chemin des lavoirs tourisme@cc-valleedelacreuse.fr Présentation de l’Association Les lavoirs une affaire de femme par Jeannine Berducat. ©mairieeguzon

Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse Ville Éguzon-Chantôme lieuville Éguzon-Chantôme Departement Indre

Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguzon-chantome/

Réunion publique Le chemin des lavoirs Éguzon-Chantôme 2022-06-03 was last modified: by Réunion publique Le chemin des lavoirs Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 3 juin 2022 Éguzon-Chantôme Indre

Éguzon-Chantôme Indre