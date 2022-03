Réunion publique L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Réunion publique L’Antidote, 9 avril 2022, Bourges. Réunion publique

L’Antidote, le samedi 9 avril à 16:00

Depuis sa naissance en 2019 l’UCL a pour objet de favoriser l’émergence d’une société communiste libertaire. Face au patriarcat, à l’exploitation capitaliste, à la destruction de l’environnement, aux discriminations, le constat d’un changement nécessaire s’impose. En restant dans les logiques électoralistes, nous n’y parviendrons pas : nous devons les dépasser. C’est la société qu’il faut changer L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu L'Antidote Adresse 88 rue d'auron, 18000 Bourges Ville Bourges lieuville L'Antidote Bourges Departement Cher

L'Antidote Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Réunion publique L’Antidote 2022-04-09 was last modified: by Réunion publique L’Antidote L'Antidote 9 avril 2022 bourges L'Antidote Bourges

Bourges Cher