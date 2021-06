Erquy L'Ancre des Mots Côtes-d'Armor, Erquy Réunion publique L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

L’Ancre des Mots, le mardi 29 juin à 18:00

Le Maire d’Erquy vous invite à une réunion publique **mardi 29 juin 2021** à 18h00 à la salle l’Ancre des Mots à Erquy. Seront présents : * Le gérant de la société Bretagne Granits pour l’exploitation de la carrière ; * Lamballe Terre & Mer pour la station d’épuration.

accès libre et gratuit

