Réunion publique : la révision du Plan Climat et la concertation locale Mairie du 17e arrondissement, 21 octobre 2022, Paris. Le vendredi 21 octobre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

La Mairie du 17e arrondissement vous invite au lancement de sa concertation locale, pour comprendre et agir ensemble pour le climat ! Un premier bilan du territoire du 17e arrondissement sera fait avant de découvrir les nombreux ateliers participatifs durant la soirée ! Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris Contact :

Camille Leplay giboulees.com

