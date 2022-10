Réunion publique : la révision du Plan Climat et la concertation locale (20e) Mairie du 20e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Réunion publique : la révision du Plan Climat et la concertation locale (20e) Mairie du 20e arrondissement, 21 novembre 2022, Paris. Le lundi 21 novembre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

La mairie du 20e vous invite à participer à la réunion de lancement de la concertation locale du Plan Climat, premier pas vers sa révision ! En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050.

Divers événements sont proposées entre octobre et décembre 2022 afin de donner à voir les réalisations à l’échelle de l’arrondissement, mais aussi d’évoquer les projets et les expérimentations en cours sur le territoire. Durant cette soirée, un premier bilan du territoire du 20e arrondissement sera fait pour esquisser les enjeux spécifiques auquel fait face cet arrondissement, avant de découvrir les nombreux ateliers participatifs ! Réactions, ressentis et propositions seront collectés pour contribuer à la rédaction du Plan Climat 2024-2030. Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris Contact :

Camille Leplay giboulees.com

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 20e arrondissement Adresse 6 place Gambetta Ville Paris lieuville Mairie du 20e arrondissement Paris Departement Paris

Mairie du 20e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Réunion publique : la révision du Plan Climat et la concertation locale (20e) Mairie du 20e arrondissement 2022-11-21 was last modified: by Réunion publique : la révision du Plan Climat et la concertation locale (20e) Mairie du 20e arrondissement Mairie du 20e arrondissement 21 novembre 2022 Mairie du 20e arrondissement Paris Paris

Paris Paris