Maison des Associations, le jeudi 17 mars à 17:00

A côté des Jardins du Ricotier : – Un jardin pédagogique, c’est quoi, pour qui et pour quoi faire ? – Comment l’aménager pour que tout le monde s’y sente bien ? – Quelles activités avons-nous envie d’y mener ? – Comment contribuer à le faire vivre avec les autres usagers ? – Quel nom donner à ce lieu ? Vous êtes invités à venir répondre à ces questions et à trouver des réponses à celles que vous vous posez. Le but est de créer un jardin accessible, réfléchi et conçu par le plus grand nombre : – Un potager où vous pourrez planter, voir pousser, cueillir. – Une terre que vous pourrez toucher, découvrir, nourrir. – Un espace où enfants comme adultes découvriront les autres êtres vivants qui composent notre environnement, leurs interactions et interdépendances.

A la maison des associations, la ville et l’association Cocagne Alimen’Terre organisent une réunion publique pour initier une réflexion collective autour de la création d’un jardin pédagogique

Maison des Associations Rue Jean Jaurès, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T17:00:00 2022-03-17T18:30:00