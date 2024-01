RÉUNION PUBLIQUE, HÉBERGEMENT TEMPORAIRE CHEZ L’HABITANT Chaillé-les-Marais, mardi 30 janvier 2024.

Accéder au logement reste un challenge sur les territoires, particulièrement pour les jeunes. Afin de faciliter leur mobilité résidentielle, la Communauté de communes et l’association Escalesouest proposent un nouveau service sur le territoire l’Hébergement temporaire chez l’habitant.

Un service comme un véritable coup de pouce au logement des jeunes en Sud Vendée Littoral c’est l’objectif visé par la Communauté de communes Sud Vendée Littoral et l’association Escalesouest à compter du 1er janvier 2024, avec le lancement de l’Hébergement temporaire chez l’habitant (HTH) sur le territoire. Le principe est simple mettre en relation des jeunes de 15 à 30 ans avec des hébergeurs du territoire disposant d’un studio ou d’une chambre disponible, moyennant une indemnité financière pour le propriétaire.

Accompagné par la Région des Pays de la Loire, l’État et l’Union régionale Habitat Jeunes Pays de la Loire (URHAJ), ce service est destiné aux jeunes de 15 à 30 ans en apprentissage, en stage ou en emploi, pour une aide ponctuelle de quelques jours à quelques semaines ou plusieurs mois, le temps de trouver un logement pérenne et durable.

LES MODALITÉS DU SERVICE

Tout propriétaire peut devenir hébergeur avec le dispositif HTH. La condition est de disposer d’une chambre meublée d’au moins 9 m² avec une fenêtre et un accès à la salle de bains et à la cuisine. Le système, basé sur un dispositif social qui vise à aider les familles, est très souple pour l’hébergé comme pour l’hébergeur. L’hébergeur choisit les périodes au cours desquelles il souhaite mettre à disposition sa chambre.

L’association Escalesouest recherche des propriétaires pouvant accueillir des jeunes, à raison d’une indemnité séjour de 15 € par nuit, dans la limite de 270 € par mois (17 € par nuit dans la limite de 290 € du 1 novembre au 31 mars). Cette indemnité ne comprend pas les repas.

Les propriétaires sont invités à se faire connaître dès ce mois de janvier auprès du partenaire Escales Ouest.

LA MISE EN RELATION HÉBERGÉS ET HÉBERGEURS

C’est le rôle et la mission de l’association Escalesouest. Lorsqu’un hébergeur prend contact avec l’association Escalesouest, une visite de la chambre et une étude des conditions d’accueil est réalisée par le/la chargé(e) du développement HTH. Le projet d’hébergement est ensuite défini avec le jeune et l’hébergeur qui créent un « binôme ». L’association est le garant du bon déroulement du séjour et de la bonne relation entre l’hébergeur et l’hébergé. .

Salle du pré vert

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire slj85@escalesouest.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:30:00

fin : 2024-01-30



L’événement RÉUNION PUBLIQUE, HÉBERGEMENT TEMPORAIRE CHEZ L’HABITANT Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2024-01-23 par Vendée Expansion