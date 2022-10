Réunion publique : évolution du tri et de la collectes des déchets Gries Gries Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Réunion publique : évolution du tri et de la collectes des déchets Gries, 29 novembre 2022, Gries.

2022-11-29 19:00:00

Bas-Rhin Gries Sept réunions publiques sont organisées, une dans chaque commune de la Basse-Zorn, pour informer les habitants des évolutions des consignes de tri et des collectes de déchets et biodéchets qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023 sur notre territoire. Les trois mesures simples, claires et efficaces seront expliquées :

1. Tous les déchets alimentaires en bornes de collecte

2. Tous les emballages dans le bac jaune

3. Collecte du bac bleu toutes les deux semaines La vocation est d’aller plus loin dans la valorisation des déchets, d’améliorer nos performances de tri, d’éviter l’incinération de déchets qui peuvent être transformés et par conséquent d’améliorer notre cadre de vie territorial et la qualité de l’environnement au sens large. Ces mesures introduisent un nouveau geste dans notre quotidien qui est l’affaire de chacun. Ensemble nous avons un nouveau défi à relever pour réussir la transition écologique et énergétique d’un territoire que nous aimons. Communauté de communes de la Basse-Zorn avec le concours de la mairie Gries

