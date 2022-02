Réunion publique Espace culturel à Isigny-le-Buat, 23 février 2022, Isigny-le-Buat.

Réunion publique

Espace culturel à Isigny-le-Buat, le mercredi 23 février à 18:30

La généralisation de l’extension des consignes de tri depuis le 1er janvier 2022 Tous les habitants de la communauté d’agglomération peuvent désormais trier tous les emballages et papiers. C’est un grand changement qui permet d’uniformiser les consignes de tri à l’échelle de tout le territoire de la communauté d’agglomération. Le service déchets présentera les nouveaux emballages qui peuvent être déposés dans la colonne de tri sélectif et alléger le sac d’ordures ménagères. Ils peuvent représenter jusqu’à 4 kilos par habitant et par an. Le déploiement du compostage partagé et individuel Si l’on ne valorise pas ses biodéchets, ils représentent entre 30 et 40 % de notre sac d’ordures ménagères. Les biodéchets sont les épluchures, une partie des restes de repas, certains déchets végétaux. Certains peuvent aisément les composter à la maison, pour d’autres c’est plus compliqué. L’état impose à la collectivité de proposer à ses usagers une solution pour valoriser les biodéchets. C’est pourquoi, la communauté d’agglomération déploie massivement le compostage individuel et partagé à partir de cette année. N’hésitez pas à venir rencontrer le service si vous souhaitez disposer d’un espace de compostage partagé ou investir dans un composteur individuel.

Passe sanitaire obligatoire

Le service déchets invite les habitants à des réunions sur les thématiques de l’extension des consignes de tri depuis le 1er janvier 2022 et du déploiement du compostage partagé et individuel

Espace culturel à Isigny-le-Buat 20 Rue Saint-Exupéry à Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche



