La baule 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Réunion publique : du remblai… à la promenade de mer 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Réunion publique : du remblai… à la promenade de mer 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule, 5 août 2021, La baule. Réunion publique : du remblai… à la promenade de mer

119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule, le jeudi 5 août à 19:00

Présentation par l’équipe municipale de l’ambition du projet de la promenade de mer. Inscription obligatoire >> [bit.ly/3BsFfUx](https://t.co/SiCPyQm9S0?amp=1)

Public

Présentation par l’équipe municipale de l’ambition du projet de la promenade de mer. Inscription obligatoire >> bit.ly/3BsFfUx 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T19:00:00 2021-08-05T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule Adresse 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule lieuville 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule