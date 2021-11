Arles local du C.I.Q,3 rue André Benoit Arles, Bouches-du-Rhône Réunion Publique du CIQ de Trinquetaille local du C.I.Q,3 rue André Benoit Arles Catégories d’évènement: Arles

local du C.I.Q, 3 rue André Benoit, le mardi 16 novembre à 18:00

Au cours de cette réunion seront abordés, en présence de l’Adjoint au Maire délégué à Trinquetaille : les travaux programmés dans les mois à venir ainsi que l’ensemble des problématiques du quartier. Au local du CIQ, 3 rue André Benoit : Mardi 16 Novembre à 18h local du C.I.Q,3 rue André Benoit 3 rue André Benoit Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T18:00:00 2021-11-16T19:00:00

