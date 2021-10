Carbon-Blanc cinéma Favols Carbon-Blanc, Gironde Réunion publique d’information ville apaisée cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Réunion publique d’information ville apaisée cinéma Favols, 7 octobre 2021, Carbon-Blanc. Réunion publique d’information ville apaisée

cinéma Favols, le jeudi 7 octobre à 20:00

La ville vous invite à une réunion d’information publique concernant la ville apaisée et le passage en zone 30 le jeudi 7 octobre à 20h au cinéma Favols. Présentation par Bordeaux Métropole de la Ville à 30 : comment cela va t-il se traduire? ce qui change pour l’usager? le calendrier… Pass sanitaire obligatoire Réunion publique d’information cinéma Favols parc favols carbon-blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu cinéma Favols Adresse parc favols carbon-blanc Ville Carbon-Blanc lieuville cinéma Favols Carbon-Blanc