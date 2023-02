Réunion publique d’information : présentation des futurs aménagements des places Carnot et Général de Gaulle et de l’Esplanade de Germersheim Tournus Tournus Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Saône-et-Loire EUR Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, la Ville de Tournus a engagé en 2018 un programme de rénovation d’espaces essentiels à l’attractivité du centre-ville : les place Carnot et Général de Gaulle et l’Esplanade de Germersheim.

Suite à la concertation citoyenne, une période de fouilles archéologiques préventives et une phase d’études techniques, la Municipalité convie les tournusiennes et les tournusiens à une réunion publique d’information pour présenter les aménagements futurs de ces lieux.

Ce temps de rencontre permettra aux habitants d'échanger et poser leurs questions aux élus.

