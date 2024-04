Réunion publique de restitution de la réponse argumentée, mercredi 5 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-05 18:30 –

Gratuit : non

A l’issue de trois mois de concertation préalable sur le projet de pôle d’écologie urbaine, de nombreux échanges et contributions ont été recueillis par la collectivité. Comme la Métropole s’y est engagée dans la charte de la participation de la citoyenne métropolitaine, elle travaille à l’instruction des recommandations issues des débats et des contributions dans la perspective de produire pour le printemps 2024 une réponse argumentée. Cette dernière fera état des choix politiques pour la suite du projet en motivant les décisions de faire ou de ne pas faire. La réunion publique de restitution de la réponse argumentée est prévue le 5 juin à 18h30 à la Manufacture à Nantes. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/reunion-publique-de-restitution-de-la-reponse-argumentee