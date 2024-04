Réunion publique de quartier Sept-Deniers Centre Culturel Espace Job Toulouse, mardi 23 avril 2024.

Réunion publique de quartier Sept-Deniers Aménagements en cours et à venir, actualités… Les réunions publiques de quartier sont des temps d’information pour connaître les projets de votre quartier. Mardi 23 avril, 18h30 Centre Culturel Espace Job

Début : 2024-04-23T18:30:00+02:00 – 2024-04-23T20:30:00+02:00

Ordre du jour

Information sur les orientations urbaines du quartier (OAP, études urbaines).

Un point sur les aménagements du quartier.

Questions diverses – échanges.

À l’issue de la réunion, un pot de l’amitié vous sera offert.

Qu’est ce qu’une réunion publique de quartier ?

Anciennement nommées commissions de quartier, les réunions publiques de quartier sont organisées plusieurs fois dans l’année pour informer les habitants du quartier sur les projets en cours et à venir. Les ordres du jour sont déterminés par les bureaux de quartier, composés d’associations locales et de représentants d’ateliers citoyens travaillant sur des thèmes transversaux tels que l’écologie, le cadre de vie, l’architecture et l’utilisation de l’argent public.

Elles sont présidées par le ou la maire du quartier, parfois accompagné d’élus thématiques ou chefs de projet, en fonction des sujets à aborder.

S’informer et échanger

Ces temps de présentation et d’information laissent la part belle aux questions et aux échanges entre les habitants et les interlocuteurs. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l'ancienne fabrique de papier à cigarettes et de «papier couché» fermée en 2001, a réouvert ses portes pour une deuxième vie en octobre 2011.Construit dans les années 30 par l'architecte Pierre Thuriès, le vaisseau amiral Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il constitue un véritable emblème de l'histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job s'est mobilisé durant de nombreuses années pour le transformer. Racheté par la ville puis réhabilité, l'Espace Job est un équipement municipal qui accueille la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music'Halle.