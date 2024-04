Réunion publique de quartier Minimes Maison Toulouse Services Minimes Toulouse, lundi 22 avril 2024.

Réunion publique de quartier Minimes Aménagements en cours et à venir, actualités… Les réunions publiques de quartier sont des temps d’information pour connaître les projets de votre quartier. 22 et 29 avril Maison Toulouse Services Minimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T18:00:00+02:00 – 2024-04-22T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T18:00:00+02:00 – 2024-04-29T20:00:00+02:00

Ordre du jour

Solutions de tri des déchets alimentaires pour les ménages de Toulouse Métropole.

Point sur les aménagements de voirie.

Calendrier sur les concertations à venir (Parc du rail, Budget participatif Edition 2, etc…).

À l’issue de la réunion, un pot de l’amitié vous sera offert.

Qu’est ce qu’une réunion publique de quartier ?

Anciennement nommées commissions de quartier, les réunions publiques de quartier sont organisées plusieurs fois dans l’année pour informer les habitants du quartier sur les projets en cours et à venir. Les ordres du jour sont déterminés par les bureaux de quartier, composés d’associations locales et de représentants d’ateliers citoyens travaillant sur des thèmes transversaux tels que l’écologie, le cadre de vie, l’architecture et l’utilisation de l’argent public.

Elles sont présidées par le ou la maire du quartier, parfois accompagné d’élus thématiques ou chefs de projet, en fonction des sujets à aborder.

S’informer et échanger

Ces temps de présentation et d’information laissent la part belle aux questions et aux échanges entre les habitants et les interlocuteurs. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Maison Toulouse Services Minimes 4 Place du Marché aux Cochons, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 97 00 Services proposés au sein de cette maison de la citoyennetéune mairie de quartier (dotée du dispositif biométrique).des informations diverses sur la Ville, Toulouse Métropole, la vie du quartier et les grands projets d’aménagement du secteur.un « lieu ressources » pour les pratiques citoyennes et associatives (avec un fonds documentaire, 4 postes informatiques avec accès Internet à disposition des habitants et associations), ainsi qu’un espace exposition.des salles mutualisées pour accueillir débats publics, réunions, associations.des permanences des élus : lieu de rencontres avec les maires de quartier.des permanences du conciliateur de justice pour favoriser le règlement à l’amiable des conflits entre particuliers.des permanences du délégué du défenseur des droits compétent en matière de litiges entre particuliers et administration, de situations de discriminations et en cas de non respect du droit des enfants.des permanences d’avocats généralistes du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Haute-Garonne (CDAD).le dispositif de réussite éducative pour un accompagnement collectif ou individuel d’enfants et de leurs familles qui sont souvent en grande difficulté (enfants et adolescents entre 2 et 16 ans).le service d’Aide aux Victimes d’Information et de Médiation (SAVIM) pour des problèmes d’ordre juridiques, information et accompagnement.le mandataire judiciaire à la protection des personnes : informations, aide, soutien aux tuteurs de famille, futurs tuteurs, professionnels et tout public (ressortissants européens et non européens).des permanences de « Passerelle » ou aide aux personnes en transition professionnelle : accompagnement, construction d’un projet, missions de travail, formation interne.des permanences « Légion d’honneur » : informations pour les anciens combattants sur leurs droits.des permanences du Conseil départemental : chargé de la solidarité en matière d’aides sociales, éducation, aides directes ou indirectes au développement économique.AccessibilitéAccessible aux personnes à mobilité réduiteAccueil équipé d’un kit auditifAccueil équipé d’un kit auditif : https://www.toulouse.fr/web/social/handicap-et-accessibilite/kits-auditifsService de téléphonie en langue des signes française pour personnes sourdes et malentendantes. Découvrez les horaires en cliquant ici Pour y aller : Métro ligne B : arrêt Minimes