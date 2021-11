Escalquens Salle des Fêtes Escalquens Escalquens, Haute-Garonne Réunion publique de l’équipe municipale Salle des Fêtes Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Réunion publique de l’équipe municipale Salle des Fêtes Escalquens, 25 novembre 2021, Escalquens. Réunion publique de l’équipe municipale

Salle des Fêtes Escalquens, le jeudi 25 novembre à 20:00

La municipalité souhaite présenter aux Esclaquinois un bilan d’étape des projets accomplis depuis son élection. Actions et réalisations seront à l’honneur de cette soirée. Un échange entre élus et habitants clôturera cette rencontre autour d’un apéritif convivial. Venez nombreux à la rencontre de vos conseillers municipaux à la salle des fêtes d’Escalquens à 20h.

Entrée libre

1er bilan d’étape de l’équipe municipale Salle des Fêtes Escalquens Place de l’Enclos – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des Fêtes Escalquens Adresse Place de l'Enclos - Escalquens Ville Escalquens lieuville Salle des Fêtes Escalquens Escalquens