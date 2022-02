Réunion publique : création d’une commission évènements Salle Desquesnes, 12 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Réunion publique : création d’une commission évènements

Salle Desquesnes, le samedi 12 mars à 10:00

La ville de Villeneuve d’Ascq et le Centre Culturel et Social Flers Sart organisent un temps de rencontre pour élaborer ensemble une « commission évènements » pour les quartiers nord de la ville samedi 12 mars 2022 à 10h à la salle des fêtes Desquesnes. Cette commission a pour objectif de réunir les forces vives des quartiers autour d’évènements fédérateurs comme la fête de la musique, les allumoirs et autres… Ces quartiers sont marqués par d’importants travaux de rénovation ayant pour conséquence un bouleversement profond du paysage urbain et des acteurs. La ville de Villeneuve d’Ascq et le centre Culturel et Social Flers Sart ont besoin des idées et des compétences de chacun. aussi, vous êtes les bienvenus à une réunion de réflexion pour organiser ensemble cette co-construction. ### Inscription : [a.laachouri@gmail.com](mailto:a.laachouri@gmail.com)

Salle Desquesnes 46 rue Jean-Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



