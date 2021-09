Chantepie Maison pour tous Chantepie, Ille-et-Vilaine Réunion publique Concertation transport en commun Maison pour tous Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Maison pour tous, le mercredi 29 septembre à 19:00

Les premiers résultats des études d’amélioration des transports en commun, dans le cadre du projet de Trambus, sur la Métropole font apparaître des solutions, pour notre commune, qui permettraient : * de réduire le temps de trajet de la ligne de bus C1 actuelle vers le centre de Rennes ; * d’améliorer la cadence et le temps de parcours de la ligne 13 vers le métro et parc relais de la Poterie, en faisant circuler le futur bus sur des voies réservées (aux Logettes et au Val Blanc notamment). Réunion publique le mercredi 29 septembre de 19h à 20h30 à la Maison pour tous.

Gratuit

