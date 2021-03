Roubaix Maison des Services - Mairie des Quartiers Est Nord, Roubaix Réunion Publique Concertation Epeule – Rénovation urbaine Maison des Services – Mairie des Quartiers Est Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Réunion Publique Concertation Epeule – Rénovation urbaine Maison des Services – Mairie des Quartiers Est, 25 mars 2021-25 mars 2021, Roubaix. Réunion Publique Concertation Epeule – Rénovation urbaine

Maison des Services – Mairie des Quartiers Est, le jeudi 25 mars à 18:00

Présentation du projet de rénovation de votre quartier dans le cadre du

NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) afin

de recueillir vos questions, vos remarques et propositions.

Entrée libre

Réunion Publique Concertation Epeule – Rénovation urbaine Maison des Services – Mairie des Quartiers Est 71 avenue de Verdun, 59100 Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T18:00:00 2021-03-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Maison des Services - Mairie des Quartiers Est Adresse 71 avenue de Verdun, 59100 Roubaix Ville Roubaix