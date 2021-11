Saint-Astier PENNE_salle des fêtes Dordogne, Saint-Astier Réunion publique commission Environnement PENNE_salle des fêtes Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Réunion publique commission Environnement PENNE_salle des fêtes, 24 novembre 2021, Saint-Astier. Réunion publique commission Environnement

PENNE_salle des fêtes, le mercredi 24 novembre à 18:30

L**’ordre du jour** sera défini en début de réunion en fonction de vos demande A titre indicatif nous pourrons aborder les sujets suivant : – Réunion publique sur la chasse. – La suite de l’ABC. – Eclairage public. – Energie : position face aux energies renouvelables : eoliennes, photovoltaique, moulins chaussees. – Achat de la mairie. – Vos envies… En espérant vous voir nombreux, vous pouvez bien sur inviter vos amis. A bientot donc. Elisabeth et Francois Mairie de Penne – Réunions PENNE_salle des fêtes salle des fêtes Saint-Astier Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu PENNE_salle des fêtes Adresse salle des fêtes Ville Saint-Astier lieuville PENNE_salle des fêtes Saint-Astier