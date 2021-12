Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes [Réunion publique] Collectif Zéro Déchet = 100% Ressources La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

[Réunion publique] Collectif Zéro Déchet = 100% Ressources La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 10 janvier 2022, Nantes. [Réunion publique] Collectif Zéro Déchet = 100% Ressources

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le lundi 10 janvier 2022 à 18:30

Thèmes envisagés (ça peut bouger) : apéro & galette zéro déchet tour d’actus co-construction du programme de l’année.

1 à 2 euros

L’apéro des professionnels du Zéro Déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T18:30:00 2022-01-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Adresse 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes