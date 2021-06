Réunion publique – Clos du bourg L’Alliage, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Olivet.

Réunion publique – Clos du bourg

L’Alliage, le jeudi 1 juillet à 18:00

Le projet d’extension et de rénovation du centre-ville avance. À l’aube de ce cap important, une réunion d’information et d’échanges, ouverte à tous, est organisée. Les élus de la commune et la SEMDO y participeront. Il sera question de rappeler la nature du projet, les étapes franchies et d’aborder le calendrier opérationnel. Une réunion publique, le jeudi 1er juillet à 20h, fera le point et permettra de se projeter.

Entrée libre

Réunion publique à propos du projet d’extension et de rénovation du centre-ville

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T20:00:00