Réunion publique / Charte du Parc Saint-Gaultier

Saint-Gaultier

Réunion publique / Charte du Parc, 31 mars 2023, Saint-Gaultier

2023-03-31 14:30:00

Indre Dans le cadre de la construction du futur projet pour son territoire, le Parc naturel régional de la Brenne organise une série de réunions publiques.

Après plusieurs réunions thématiques pour travailler sur le diagnostic et les enjeux du territoire, pour réfléchir à l’avenir et les besoins de la population qui ont rassemblé de nombreux participants, nous souhaitons présenter le projet en cours de construction au plus grand nombre. Venez construire l’avenir de votre territoire. info@parc-naturel-brenne.fr +33 2 54 28 12 13 PNRBrenne

