[Réunion publique] Avant d’en arriver là, 2 mars 2023, Petit-Caux .

[Réunion publique] Avant d’en arriver là

Rue du Stade Petit-Caux Seine-Maritime

2023-03-02 18:30:00 – 2023-03-02

Petit-Caux

Seine-Maritime

Le climat se dérègle et nombreux sont les phénomènes naturels qui impactent nos côtes (élévation du niveau de la mer, submersion marine, recul du trait de côte…). Des personnes, des biens, des infrastructures, des équipements, des espaces et des milieux naturels y sont exposés.

Pour mieux appréhender les conséquences du changement climatique, anticiper et accompagner les évolutions à venir sur le littoral, le SML76 coordonne la construction d’une Stratégie Littoral 76. L’objectif est de mettre en place un plan d’action à court, moyen et long terme pour anticiper et s’adapter aux évolutions en cours.

Il s’agit d’une démarche participative avec l’ensemble des acteurs du territoire : les habitants, les acteurs socio-économiques, les élus, les partenaires institutionnels, etc.

Pour lancer la démarche, ces deux réunions publiques se dérouleront en 2 temps :

1. présentation par des experts des phénomènes naturels à l’œuvre et des changements climatiques,

2. échanges sur les conséquences sur le littoral 76.

Le climat se dérègle et nombreux sont les phénomènes naturels qui impactent nos côtes (élévation du niveau de la mer, submersion marine, recul du trait de côte…). Des personnes, des biens, des infrastructures, des équipements, des espaces et des milieux naturels y sont exposés.

Pour mieux appréhender les conséquences du changement climatique, anticiper et accompagner les évolutions à venir sur le littoral, le SML76 coordonne la construction d’une Stratégie Littoral 76. L’objectif est de mettre en place un plan d’action à court, moyen et long terme pour anticiper et s’adapter aux évolutions en cours.

Il s’agit d’une démarche participative avec l’ensemble des acteurs du territoire : les habitants, les acteurs socio-économiques, les élus, les partenaires institutionnels, etc.

Pour lancer la démarche, ces deux réunions publiques se dérouleront en 2 temps :

1. présentation par des experts des phénomènes naturels à l’œuvre et des changements climatiques,

2. échanges sur les conséquences sur le littoral 76.

+33 2 35 04 71 30

Petit-Caux

dernière mise à jour : 2023-02-17 par