Indre Le Service Itinérant Citoyen et son équipage vous invite à sa réunion publique autour de la création d’un Tiers-Lieu à Argenton. Le Service Itinérant Citoyen et son équipage vous invite à sa réunion publique autour de la création d’un Tiers-Lieu à Argenton. sylvain.eudeline@laliguedelenseignement-36.fr +33 6 41 87 58 12 ©serviceitinérantcitoyen

