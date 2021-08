Bègles Forum Lycée Vaclav Havel Bègles, Gironde Réunion publique | Aménagement route de Toulouse et création d’une voie nouvelle à Bègles. Forum Lycée Vaclav Havel Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Réunion publique | Aménagement route de Toulouse et création d’une voie nouvelle à Bègles. Forum Lycée Vaclav Havel, 16 septembre 2021, Bègles. Réunion publique | Aménagement route de Toulouse et création d’une voie nouvelle à Bègles.

Forum Lycée Vaclav Havel, le jeudi 16 septembre à 18:00

**Une réunion publique sera organisée le jeudi 16 septembre 2021 à 18h à Bègles (Forum du Lycée Vaclav Havel).** Elle portera sur le projet d’aménagement de la route de Toulouse (modes actifs, transport en commun) et de création d’une voie nouvelle à Bègles (quartier des Deux Esteys). Cette réunion se tiendra dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrière. Le port du masque sera obligatoire. Vous pouvez également prendre connaissance du projet et exprimer votre avis sur le site internet : [[https://participation.bordeaux-metropole.fr/](https://participation.bordeaux-metropole.fr/)](https://participation.bordeaux-metropole.fr/) Prenez connaissance de la [**motion donnant avis de la Ville de Bègles sur cette concertation métropolitaine**](https://www.mairie-begles.fr/motion-donnant-avis-de-la-ville-de-begles-sur-lamenagement-de-la-route-de-toulouse-dans-le-cadre-de-la-concertation-metropolitaine/)**.** Pas de pass sanitaire, port du masque obligatoire.

Entrée libre

Une réunion publique sera organisée le jeudi 16 septembre 2021 à 18h à Bègles (Forum du Lycée Vaclav Havel). Forum Lycée Vaclav Havel 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 BEGLES Bègles Hourcade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Forum Lycée Vaclav Havel Adresse 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 BEGLES Ville Bègles lieuville Forum Lycée Vaclav Havel Bègles