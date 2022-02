Réunion publique à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

Rdv à 20h30 à la Maison du Temps Libre à Sévérac-le-Château.

Présentation du projet de médiathèque en lien avec le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Des Causses à l’Aubrac.

Présentation du projet sommaire et des plans proposés pour recueillir les remarques et suggestions.

Réunion ouverte à tous. La mairie de Sévérac d’Aveyron convie les habitants à une réunion publique au sujet de la future médiathèque ! Rdv à 20h30 à la Maison du Temps Libre à Sévérac-le-Château.

