REUNION PUBLIC AUTOUR DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE CITOYENNEDE D’ENERGIE Saint-Germain-de-Calberte, mercredi 13 mars 2024.

REUNION PUBLIC AUTOUR DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE CITOYENNEDE D’ENERGIE Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles vous invitent à une réunion public animé par Jean-Luc Richter, autour de l’autoconsommation collective et citoyenne: produisons et consommons notre énergie. Pour en comprendre les enjeux, poser vos questions et vous approprier ce projet, venez participer à cette réunion. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 18:00:00

fin : 2024-03-13 20:00:00

Salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie energie@shvc.fr

