UDAF à Valence, le samedi 4 septembre à 10:00

Groupe de parole pour les postulants à l’adoption accompagné par une psychologue. Un certificat de présence peut être fourni pour justifier du temps passé en formation avant adoption. groupe de parole pour les postulants à l’adoption UDAF à Valence 2 rue la Pérouse, 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T13:00:00

